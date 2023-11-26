Из-за сильного снегопада в Молдове погибли два человека

Сильные снегопады в Молдове привели к авариям в Оргеевском и в Ниспоренском районах, из-за чего погибли два человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает point.md со ссылкой на полицию.

В Ниспоренском районе вследствие того, что автомобиль марки Volkswagen вылетел с дороги и врезался в дерево на обочине, погиб 40-летний пассажир. Еще двумя поссажирами были женщины, которых госпитализировали.

point.md

Причиной аварии могло стать то, что водитель не справился с управлением из-за того, что не все шины были зимними. По словам полиции, проверка выявила, что он был трезв.

В Оргеевском районе водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением на повороте, из-за чего машина слетела с дороги и врезалась в дерево. Погибла 49-летняя женщина, еще троих пассажиров с различными травмами доставили в больницу.

point.md

Ранее молдавские пограничники предупредили об ограничениях на части пунктов пересечения границы 26 ноября в связи с сильным снегопадом.

Около 60 населенных пунктов обесточены из-за повреждения линий электропередач. В аэропорту Кишинева отменили рейсы и перенесли рейсы.

Тем временем в Украине закрыли движение по трассе М15 (Одесса-Рени) до преодоления последствий непогоды, там уже застряли десятки авто.

Сложные погодные условия ожидаются во многих областях Украины, в связи с этим запускают Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах, а водителей просят не выезжать без крайней необходимости на дальние расстояния.