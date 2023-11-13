Біля Туреччини перекинувся човен з мігрантами: 5 осіб загинуло

Щонайменше п'ятеро людей загинули після того, як човен з мігрантами в штормову погоду перекинувся біля турецького курорту Чешме.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP із посиланням на турецьку берегову охорону.

Зазначають, що ще шість мігрантів були врятовані. Триває пошуково-рятувальна операція двох інших нелегалів, які вважаються зниклими безвісти.

За даними телеканалу HaberTurk, мігранти намагалися дістатися грецького острова Хіос. Інформації про національність нелегалів наразі немає.

Багато човнів з мігрантами намагаються здійснити небезпечний морський перетин, щоб дістатися грецьких островів з турецького узбережжя, сподіваючись зрештою потрапити до більш заможних країн ЄС.

Інші нелегали намагаються потрапити до Греції, перетнувши річку, що протікає вздовж сухопутного кордону між двома країнами.

Раніше повідомляли, що в італійському муніципалітеті Сан-Лоренцо Нуово, що в провінції Вітербо, стався вибух, який повністю зруйнував притулок для мігрантів.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що у міграційній кризі "на карту поставлено майбутнє Європи".

На тлі міграційної кризи уряд Мелоні посилив умови ув'язнення для перевізників нелегалів і постановив збільшити кількість центрів утримання мігрантів по всій Італії.