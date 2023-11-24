Війська США протягом кількох годин 4 рази зазнали атаки в Іраку та Сирії

Ракети та озброєні безпілотники у четвер чотири рази атакували американські сили в Іраку і Сирії, але обійшлося без жертв і пошкоджень інфраструктури.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на анонімного військового посадовця США, пише "Європейська правда".

Посадовець заявив, що американські і міжнародні сили зазнали атаки на двох об'єктах на північному сході Сирії.

В Іраку до авіабази Айн Аль-Асад на захід від Багдада було запущено кілька безпілотників. Також до бази, де дислокуються американські війська поблизу аеропорту Ербіля на півночі Іраку, був запущений інший безпілотник.

Раніше у четвер про напади на ці об'єкти заявила група, що називає себе Ісламським опором в Іраку. На думку аналітиків, вона об'єднує кілька пов'язаних з Іраном іракських збройних угруповань.

Атаки сталися наступного дня після того, як США завдали удару по пов'язаному з Іраном збройному угрупованню "Катаїб Хезболла" на південь від Багдада, в результаті якого, за заявою організації, загинули вісім її членів.

Уряд Іраку засудив цю атаку як ескалацію і порушення суверенітету.

Американські офіційні особи заявили, що Сполучені Штати завдали удару по пов'язаних з Іраном угрупованнях після ескалації їхніх нападів, які десятки разів були спрямовані проти американських і міжнародних сил з 17 жовтня, після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Станом на четвер відбулися 36 атак в Іраку і 37 в Сирії, заявив американський військовий посадовець.

На тлі атак проти американських військ США вбачають "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході.

Тим часом Пентагон заявив, що має чотири напрямки діяльності на Близькому Сході на тлі війни Ізраїлю проти бойового угруповання ХАМАС. Один із напрямів – захист сил і громадян США в регіоні.