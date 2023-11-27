Столтенберг объяснил, в чем видит успех Украины, несмотря на почти неподвижный фронт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что видит достижения Украины в кампании 2023 года, несмотря на то, что линия фронта почти не движется.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ответ на вопрос СМИ о том, понимают ли союзники, что ситуация на поле боя близка к тупику, и как планируют помочь изменить это.

Столтенберг отметил, что хотя фронт действительно почти не движется, интенсивность боевых действий остается очень высокой, особенно на востоке Украины в последние недели.

"Мы поражены храбростью и профессионализмом украинских сил и их способностью бить по тылам вглубь контролируемой Россией территории", – отметил он.

"Военные успехи можно измерять квадратными метрами, но также и потерями, которые наносятся противнику. Да, фронт не очень сдвинулся с места... Но украинцам удалось нанести российским захватчикам значительные потери – и среди личного состава, и в части их военных возможностей. Это значительные достижения. Также Украине удалось вытеснить Черноморский флот РФ из значительной части Черного моря", – отметил генсек НАТО.

Он призвал также не забывать, какие оценки и настроения царили в начале полномасштабной войны, когда большинство прогнозировали скорое поражение Украины, но до конца 2022 года Украина освободила большую часть захваченных территорий.

Напомним, разведка Британии в последнем обзоре отметила, что за последние шесть недель потери российских оккупационных войск – самые высокие с начала полномасштабной войны.

Перед этим британская разведка сообщала, что Россия в течение ноября перебросила стратегические системы ПВО из Калининградской области на замену утраченным в войне с Украиной.