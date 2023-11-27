Прем’єр Швеції засудив пропозицію ультраправих "зрівняти із землею" кілька мечетей

Шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон засудив лідера ультраправих "Шведських демократів" Їммі Оккесона за пропозицію знести кілька мечетей через нібито поширення в них пропаганди.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Крістерссон сказав у коментарі суспільному мовнику SVT.

На думку шведського прем’єра, заява лідера ультраправих "створює неправильне уявлення про те, що Швеція відстоює на міжнародному рівні", яке завдало країні репутаційних втрат.

"Гадаю, варто заспокоїтися та пам'ятати, що зараз ми живемо в небезпечні часи", – додав він.

На питання про те, чи вплинуть слова Оккесона на перспективи вступу Швеції в НАТО, Крістерссон не дав чіткої відповіді, але назвав поганим те, що "Швеція привертає увагу світу до речей, які сама не підтримує".

Під час з’їзду "Шведських демократів" у суботу лідер партії закликав "захопити та зрівняти із землею" деякі мечеті, де "поширюється антидемократична, антишведська, гомофобська, антисемітська пропаганда або загальна дезінформація".

Слова Оккессона – лідера партії, яка не входить до складу уряду Крістерссона, але підтримує його голосами, – викликали гостру критику серед шведської опозиції та за кордоном. Приміром, лідерка соціал-демократів та експрем’єрка Магдалена Андерссон закликала звільнити всіх представників "Шведських демократів" з уряду.

У Швеції, чия заявка на вступ до НАТО все ще потребує схвалення Угорщини й Туреччини, за останні місяці сталась низка інцидентів, що призвели до напруженості у відносинах із країнами Близького Сходу.

Акції зі спалення Корану та дезінформаційні кампанії, які проводять підтримувані РФ суб'єкти, розпалили ненависть до скандинавської країни в мусульманському світі.