Премьер Швеции осудил предложение ультраправых "сравнять с землей" несколько мечетей

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон осудил лидера ультраправых "Шведских демократов" Йимми Оккесона за предложение снести несколько мечетей из-за якобы распространения в них пропаганды.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кристерссон сказал в комментарии общественному вещателю SVT.

По мнению шведского премьера, заявление лидера ультраправых "создает неправильное представление о том, что Швеция отстаивает на международном уровне", которое нанесло стране репутационные потери.

"Думаю, стоит успокоиться и помнить, что сейчас мы живем в опасные времена", – добавил он.

На вопрос о том, повлияют ли слова Оккесона на перспективы вступления Швеции в НАТО, Кристерссон не дал четкого ответа, но назвал плохим то, что "Швеция привлекает внимание мира к вещам, которые сама не поддерживает".

Во время съезда "Шведских демократов" в субботу лидер партии призвал "захватить и сравнять с землей" некоторые мечети, где "распространяется антидемократическая, антишведская, гомофобская, антисемитская пропаганда или общая дезинформация".

Слова Оккессона – лидера партии, которая не входит в состав правительства Кристерссона, но поддерживает его голосами, – вызвали острую критику среди шведской оппозиции и за рубежом. К примеру, лидер социал-демократов и экс-премьер Магдалена Андерссон призвала уволить всех представителей "Шведских демократов" из правительства.

В Швеции, чья заявка на вступление в НАТО все еще требует одобрения Венгрии и Турции, за последние месяцы произошел ряд инцидентов, которые привели к напряженности в отношениях со странами Ближнего Востока.

Акции по сожжению Корана и дезинформационные кампании, которые проводят поддерживаемые РФ субъекты, разожгли ненависть к скандинавской стране в мусульманском мире.