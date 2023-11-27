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Німецький Бундестаг подарував Раді тисячу ноутбуків

Понеділок, 27 листопада 2023, 17:58

Німецький Бундестаг подарував для потреб Верховної Ради тисячу ноутбуків.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомило посольство Німеччини в Україні. 

Бундестаг передав для Верховної Ради тисячу ноутбуків "на знак солідарності і підтримки".

"Посол Мартін Єгер мав радість передати їх разом з особистими привітаннями від президента Бундестагу пані Бербель Бас", – зазначили у посольстві. 

Як повідомляли, взимку в Україні розгорнуть ще одну систему протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.

У середині листопада Єгер заявляв, що Німеччина до кінця року поставить в Україну ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-Т.

Читайте також перше інтерв'ю посла Німеччини в Україні "Європейській правді".

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