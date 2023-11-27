Німецький Бундестаг подарував Раді тисячу ноутбуків

Німецький Бундестаг подарував для потреб Верховної Ради тисячу ноутбуків.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

Бундестаг передав для Верховної Ради тисячу ноутбуків "на знак солідарності і підтримки".

На знак солідарності і підтримки німецький Бундестаг передав @verkhovna_rada 1000 ноутбуків. Посол @MJaegerT мав радість передати їх разом з особистими привітаннями від Президента @Bundestag пані Бербель Бас. #StandWithUkraine pic.twitter.com/RRgOP3LDKf November 27, 2023

"Посол Мартін Єгер мав радість передати їх разом з особистими привітаннями від президента Бундестагу пані Бербель Бас", – зазначили у посольстві.

Як повідомляли, взимку в Україні розгорнуть ще одну систему протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.

У середині листопада Єгер заявляв, що Німеччина до кінця року поставить в Україну ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-Т.

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