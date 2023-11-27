Немецкий Бундестаг подарил Раде тысячу ноутбуков

Немецкий Бундестаг подарил для нужд Верховной Рады тысячу ноутбуков.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщило посольство Германии в Украине.

Бундестаг передал для Верховной Рады тысячу ноутбуков "в знак солидарности и поддержки".

На знак солідарності і підтримки німецький Бундестаг передав @verkhovna_rada 1000 ноутбуків. Посол @MJaegerT мав радість передати їх разом з особистими привітаннями від Президента @Bundestag пані Бербель Бас. #StandWithUkraine pic.twitter.com/RRgOP3LDKf November 27, 2023

"Посол Мартин Йегер имел радость передать их вместе с личными поздравлениями от президента Бундестага госпожи Бербель Бас", – отметили в посольстве.

Как сообщалось, зимой в Украине развернут еще одну систему противовоздушной обороны Patriot от Германии.

В середине ноября Йегер заявлял, что Германия до конца года поставит в Украину еще две системы противовоздушной обороны IRIS-Т.

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