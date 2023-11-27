Укр Рус Eng

Немецкий Бундестаг подарил Раде тысячу ноутбуков

фото
Понедельник, 27 ноября 2023, 17:58

Немецкий Бундестаг подарил для нужд Верховной Рады тысячу ноутбуков.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщило посольство Германии в Украине.

Бундестаг передал для Верховной Рады тысячу ноутбуков "в знак солидарности и поддержки".

"Посол Мартин Йегер имел радость передать их вместе с личными поздравлениями от президента Бундестага госпожи Бербель Бас", – отметили в посольстве.

Как сообщалось, зимой в Украине развернут еще одну систему противовоздушной обороны Patriot от Германии.

В середине ноября Йегер заявлял, что Германия до конца года поставит в Украину еще две системы противовоздушной обороны IRIS-Т.

Читайте также первое интервью посла Германии в Украине "Европейской правде".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия