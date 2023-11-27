Президент Румунії дав згоду на розслідування щодо двох ексміністрів за ковідні закупівлі

Президент Румунії Клаус Йоганніс дав згоду на розслідування щодо двох ексміністрів, пов’язане із закупівлями вакцин від коронавірусу у 2021 році.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Йоганніс дав згоду на розслідування щодо тодішніх міністрів охорони здоров’я Влада Войкулеску та Іоани Міхеїле від партії USR ("Союз порятунку Румунії"), яким загрожують звинувачення у зловживанні службовим становищем у зв'язку з "надмірними" закупівлями вакцин.

Експрем’єр Флорін Кицу, щодо якого теж є такий запит, раніше у понеділок заявив, що проситиме колег з партії проголосувати за зняття з нього імунітету, але сказав, що не йде з партії та парламентської фракції.

Очільник USR Каталін Друла вже назвав майбутнє провадження "тривожним прикладом використання державних інституцій проти політичних опонентів".

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня антикорупційні прокурори Румунії звернулися до парламенту та президента з проханням дозволити кримінальне розслідування проти колишніх прем'єра Флоріна Кицу та міністрів охорони здоров’я Влада Войкулеску та Іоани Міхеїле за підозрою у зловживанні службовим становищем щодо закупівлі вакцин проти COVID-19.

Прокурори хочуть розслідувати дії експосадовців через те, що вони нібито закупили значно більше доз вакцин Pfizer та Moderna, ніж було потрібно для кампанії вакцинації, без документів або оцінок, які б обґрунтовували цю закупівлю.

Раніше у Португалії суд вирішив звільнити з-під варти всіх п’ятьох затриманих в межах корупційної справи, яка спричинила відставку прем'єр-міністра країни Антоніу Кошти.