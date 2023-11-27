Президент Румынии дал согласие на расследование в отношении двух экс-министров за ковидные закупки

Президент Румынии Клаус Йоханнис дал согласие на расследование в отношении двух экс-министров, связанное с закупками вакцин от коронавируса в 2021 году.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Йоханнис дал согласие на расследование в отношении тогдашних министров здравоохранения Влада Войкулеску и Иоанны Михеилэ от партии USR ("Союз спасения Румынии"), которым грозят обвинения в злоупотреблении служебным положением в связи с "чрезмерными" закупками вакцин.

Экс-премьер Флорин Кицу, в отношении которого тоже есть такой запрос, ранее в понедельник заявил, что будет просить коллег по партии проголосовать за снятие с него иммунитета, но сказал, что не уходит из партии и парламентской фракции.

Глава USR Каталин Друла уже назвал будущее расследование "тревожным примером использования государственных институтов против политических оппонентов".

Напомним, в конце прошлой недели антикоррупционные прокуроры Румынии обратились к парламенту и президенту с просьбой разрешить уголовное расследование против бывших премьера Флорина Кицу и министров здравоохранения Влада Войкулеску и Иоанны Михеилэ по подозрению в злоупотреблении служебным положением в процессе закупки вакцин против COVID-19.

Прокуроры хотят расследовать действия экс-чиновников из-за того, что они якобы закупили значительно больше доз вакцин Pfizer и Moderna, чем требовалось для кампании вакцинации, без документов или оценок, которые бы обосновывали эту закупку.

Ранее в Португалии суд решил освободить из-под стражи всех пятерых задержанных в рамках коррупционного дела, которое повлекло отставку премьер-министра страны Антониу Кошты.