У Франції судять чинного міністра за кумівство

Міністра зайнятості Франції Олів'є Дюссопта постав перед судом через звинувачення у фаворитизмі під час перебування на посаді мера міста Анноне на південному сході Франції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Національна фінансова прокуратура Франції, інформує AP.

У разі визнання винним ключового члена уряду президента Емманюеля Макрона йому загрожує два роки ув'язнення. Справу розглядає Паризький кримінальний суд.

Прокуратура стверджує, що нинішній міністр сприяв укладанню контракту на водопостачання міста із пов’язаною із ним компанією Saur. Розслідування розпочали у 2020 році після того, як сайт розслідувань Mediapart виявив можливі зв'язки між Дюссоптом та місцевим менеджером фірми.

Докази у цій справі з’явились після обшуку в будинку міністра на початку лютого, пов’язаного з іншим розслідуванням – про "незаконне отримання прибутку" та "корупцію" через подаровані тією ж фірмою дві коштовні літографії.

Признаений міністром праці у 2022 році, Дюссопт відстоював непопулярний план підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Ці зміни спричинили кількамісячні масові протести на початку року.

Судовий процес відбувається у важкий для французького уряду тиждень. У середу спеціальний суд вирішуватиме, чи винен міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті у використанні своєї посади для зведення особистих рахунків з суддями і прокурорами, з якими він конфліктував протягом десятиліть своєї адвокатської діяльності. Це перший випадок, коли чинний член французького уряду постане перед цим органом.

Суд республіки завершив розслідування щодо Дюпона-Моретті у квітні минулого року.

Скаргу на Дюпона-Моретті подали три суддівських профспілки і громадська асоціація Anticor, що спеціалізується на проблемах корупції.