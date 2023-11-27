Во Франции судят действующего министра за кумовство

Министр занятости Франции Оливье Дюссопта предстал перед судом по обвинению в фаворитизме во время пребывания на посту мэра города Анноне на юго-востоке Франции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Национальная финансовая прокуратура Франции, информирует AP.

В случае признания виновным ключевого члена правительства президента Эмманюэля Макрона ему грозит два года заключения. Дело рассматривает Парижский уголовный суд.

Прокуратура утверждает, что нынешний министр способствовал заключению контракта на водоснабжение города со связанной с ним компанией Saur. Расследование начали в 2020 году после того, как сайт расследований Mediapart обнаружил возможные связи между Дюссоптом и местным менеджером фирмы.

Доказательства по этому делу появились после обыска в доме министра в начале февраля, связанного с другим расследованием – о "незаконном получении прибыли" и "коррупции" из-за подаренных той же фирмой двух ценных литографий.

Признанный министром труда в 2022 году, Дюссопт отстаивал непопулярный план повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Эти изменения вызвали многомесячные массовые протесты в начале года.

Судебный процесс происходит в трудную для французского правительства неделю. В среду специальный суд будет решать, виновен ли министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти в использовании своей должности для сведения личных счетов с судьями и прокурорами, с которыми он конфликтовал на протяжении десятилетий своей адвокатской деятельности. Это первый случай, когда действующий член французского правительства предстанет перед этим органом.

Суд республики завершил расследование в отношении Дюпона-Моретти в апреле прошлого года.

Жалобу на Дюпона-Моретти подали три судейских профсоюза и общественная ассоциация Anticor, специализирующаяся на проблемах коррупции.