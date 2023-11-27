Зеленський розповів про "важливу розмову" з головою Єврокомісії перед самітом ЄС

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, присвячену майбутньому саміту ЄС, де мають ухвалити рішення щодо переговорів про вступ України.

Про це сам Зеленський повідомив у соцмережах, а деталі розмови навели в Офісі президента, пише "Європейська правда".

За словами голови держави, "важлива розмова" з Урсулою фон дер Ляєн стосувалась прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до ЄС.

"Запевнив, що Україна виконає всі рекомендації до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій", – додав він.

Також Зеленський закликав ЄС схвалити багаторічну програму допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро, яка, за його словами, "буде найкращим сигналом сталої підтримки України з боку Євросоюзу"

"А рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС стане потужною мотивацією для українців, які майже два роки продовжують боротьбу за свою свободу та спільні демократичні цінності", – цитує Зеленського ОП.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ. В українському уряді кажуть про високий рівень готовності України до вступу та обіцяють завершити переговори за два роки.

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді зеленому світлу може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

Читайте також: Неприємні сигнали від ЄС: на що вже зараз треба звернути увагу Україні.