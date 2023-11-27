Зеленский рассказал о "важном разговоре" с главой Еврокомиссии перед саммитом ЕС

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, посвященный предстоящему саммиту ЕС, где должны принять решение о переговорах о вступлении Украины.

Об этом сам Зеленский сообщил в соцсетях, а детали разговора привели в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

По словам главы государства, "важный разговор" с Урсулой фон дер Ляйен касался прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Заверил, что Украина выполнит все рекомендации до декабрьского заседания Европейского совета, включая те, что касаются прав национальных меньшинств и укрепления антикоррупционных институтов", – добавил он.

Также Зеленский призвал ЕС одобрить многолетнюю программу помощи Украине объемом 50 миллиардов евро, которая, по его словам, "будет лучшим сигналом устойчивой поддержки Украины со стороны Евросоюза"

"А решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС станет мощной мотивацией для украинцев, которые почти два года продолжают борьбу за свою свободу и общие демократические ценности", – цитирует Зеленского ОП.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ. В украинском правительстве говорят о высоком уровне готовности Украины к вступлению и обещают завершить переговоры за два года.

На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути зеленому свету может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

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