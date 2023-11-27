В німецькій опозиції закликали до дострокових виборів через бюджетну кризу

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер, який очолює опозиційну партію ХСС, заявив, що лівоцентристський уряд канцлера Олафа Шольца має оголосити дострокові вибори, оскільки більше не здатний вирішувати проблеми Німеччини.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив журналістам у Берліні, повідомляє DPA.

Зьодер, політична сила якого на федеральному рівні у союзі з сестринською партією ХДС утворює єдину опозиційну фракцію ХДС/ХСС, припустив можливість проведення дострокових виборів 9 червня – одночасно з виборами до Європарламенту.

За його словами, коаліційний уряд бореться з внутрішніми суперечками та наслідками рішення Конституційного суду, яке поставило під сумнів його бюджетні плани.

"Уряд повинен отримати вотум довіри не в парламенті, а перед німецьким народом", – переконаний Зьодер.

На його думку, нові вибори можуть призвести до традиційної великої коаліції між консерваторами та соціал-демократами канцлера Олафа Шольца. Він зауважив, що інші комбінації не дадуть країні необхідного лідерства.

У понеділок уряд Німеччини узгодив додатковий бюджет на 2023 рік, призупинивши четвертий рік поспіль так зване "боргове гальмо", що обмежує структурний дефіцит бюджету до рівня, еквівалентного 0,35% валового внутрішнього продукту.

Після того, як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась "діра" у 60 мільярдів євро, яка уповільнює його ухвалення.

Повідомляли, що рейтинг урядової коаліції канцлера Німеччини Олафа Шольца досяг нового мінімуму на тлі бюджетної кризи, яку прагне подолати уряд.