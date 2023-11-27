В немецкой оппозиции призвали к досрочным выборам из-за бюджетного кризиса

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, возглавляющий оппозиционную партию ХСС, заявил, что левоцентристское правительство канцлера Олафа Шольца должно объявить досрочные выборы, поскольку больше не способно решать проблемы Германии.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил журналистам в Берлине, сообщает DPA.

Зёдер, политическая сила которого на федеральном уровне в союзе с сестринской партией ХДС образует единую оппозиционную фракцию ХДС/ХСС, предположил возможность проведения досрочных выборов 9 июня – одновременно с выборами в Европарламент.

По его словам, коалиционное правительство борется с внутренними спорами и последствиями решения Конституционного суда, которое поставило под сомнение его бюджетные планы.

"Правительство должно получить вотум доверия не в парламенте, а перед немецким народом", – убежден Зёдер.

По его мнению, новые выборы могут привести к традиционной большой коалиции между консерваторами и социал-демократами канцлера Олафа Шольца. Он отметил, что другие комбинации не дадут стране необходимого лидерства.

В понедельник правительство Германии согласовало дополнительный бюджет на 2023 год, приостановив четвертый год подряд так называемый "долговой тормоз", ограничивающий структурный дефицит бюджета до уровня, эквивалентного 0,35% валового внутреннего продукта.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась "дыра" в 60 миллиардов евро, которая замедляет его принятие.

Сообщалось, что рейтинг правительственной коалиции канцлера Германии Олафа Шольца достиг нового минимума на фоне бюджетного кризиса, который стремится преодолеть правительство.