Як прем’єр Іспанії зберіг посаду завдяки сепаратистам і як це розкололо країну

Іспанія після багатьох місяців невизначеності отримала новий уряд. І його вдруге очолив представник Соціалістичної партії Педро Санчес.

Призначення призвело до найбільших в історії країни протестів і політичної поляризації.

Про те, як Педро Санчесу вдалося лишитися при владі і що відомо про новий уряд країни – у статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої Ціна альянсу з сепаратистами: чому Іспанія потрапила у політичну кризу та які наслідки це матиме.

Заради отримання більшості Санчес пішов на угоду з каталонськими та баскськими націоналістами, погодившись на поступки, які багато хто в Іспанії вважає абсолютно неприйнятними.

Іспанські соціалісти та їхні партнери з лівого політичного руху Sumar погодилися на вимогу двох основних каталонських партій – "Лівих республіканців Каталонії" (ERC) і коаліції Junts ("Разом за Каталонію") – оголосити амністію для політиків, які 2017 року намагалися домогтися незалежності Каталонії.

У відповідь переможець виборів – Народна партія, а також праворадикали з Vox звинувачували Санчеса в лицемірстві та у тому, що він поставив особисті інтереси вище за національні. Вони вважають, що амністія суперечить конституції і заохочує каталонських сепаратистів до чергової спроби відокремлення.

Потенційна амністія для сепаратистів викликала невдоволення і серед жителів Іспанії, які виходили на протести майже щодня.

У своїй інавгураційній промові Педро Санчес відкинув звинувачення в тому, що він торгує єдністю Іспанії в обмін на голоси виборців.

Він стверджує, що амністія дасть змогу країні залишити в минулому неприємні моменти і перегорнути цю сторінку історії. Таким чином, на його думку, амністія сприятиме "мирному співіснуванню" між Каталонією і рештою Іспанії.

"Ми обрали возз'єднання, а не помсту. Єдність, а не розкол", заявив Санчес законодавцям.

Очікується, що іспанський парламент розгляне проєкт закону про амністію на початку наступного року.

Амністія стосуватиметься й політиків.

Найбільш відомим з них є лідер партії Junts, колишній голова каталонської регіональної адміністрації Карлес Пучдемон, який уже кілька років переховується від судового переслідування в Бельгії.

Саме Пучдемона називають головним бенефіціаром угоди між Санчесом та каталонськими партіями. Однак сам він утримується від будь-яких коментарів щодо свого можливого повернення.

Хоча Санчес чітко дав зрозуміти, що не поділяє ідеї незалежності Каталонії і владі необхідно гарантувати єдність Іспанії, каталонські сепаратисти вважають його готовність оголосити амністію знаком того, що можливі й подальші поступки, зокрема, й щодо проведення нового референдуму.

У ЄС до ідеї амністії для каталонських сепаратистів поставилися з пересторогою і вивчають іспанський закон про амністію на предмет його відповідності правилам ЄС.

І нарешті, про сам новий уряд Іспанії.

Як і попередній, новий уряд має 22 міністерські портфелі. При цьому більшість міністерських портфелів – 12 – матимуть жінки, причому чотири з них будуть також віцепрем’єрками.

Соціалісти Санчеса зберегли за собою ключові міністерства.

Вже після представлення уряду міністерка оборони Маргарита Роблес, яка лишилася на посаді, взяла участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України в онлайн-форматі й відзвітувала про відправлення в Україну 15 палет з медикаментами та хірургічними інструментами та тренування українських військових.

Це дає надію на те, що підтримка України з боку Мадрида збережеться.

Втім, один неприємний сигнал вже був.

Докладніше про все це – у матеріалі Ірини Кутєлєвої Ціна альянсу з сепаратистами: чому Іспанія потрапила у політичну кризу та які наслідки це матиме.