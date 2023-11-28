Как премьер Испании сохранил должность благодаря сепаратистам и как это раскололо страну

Испания после многих месяцев неопределенности получила новое правительство. И его во второй раз возглавил представитель Социалистической партии Педро Санчес.

Назначение привело к крупнейшим в истории страны протестам и политической поляризации.

О том, как Педро Санчесу удалось остаться у власти и что известно о новом правительстве страны – в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Цена альянса с сепаратистами: почему Испания попала в политический кризис и какие последствия это будет иметь.

Ради получения большинства Санчес пошел на сделку с каталонскими и баскскими националистами, согласившись на уступки, которые многие в Испании считают абсолютно неприемлемыми.

Испанские социалисты и их партнеры из левого политического движения Sumar согласились на требование двух основных каталонских партий – "Левых республиканцев Каталонии" (ERC) и коалиции Junts ("Вместе за Каталонию") – объявить амнистию для политиков, которые в 2017 году пытались добиться независимости Каталонии.

В ответ победитель выборов – Народная партия, а также праворадикалы из Vox обвиняли Санчеса в лицемерии и в том, что он поставил личные интересы выше национальных. Они считают, что амнистия противоречит конституции и поощряет каталонских сепаратистов к очередной попытке отделения.

Потенциальная амнистия для сепаратистов вызвала недовольство и среди жителей Испании, которые выходили на протесты почти ежедневно.

В своей инаугурационной речи Педро Санчес отверг обвинения в том, что он торгует единством Испании в обмен на голоса избирателей.

Он утверждает, что амнистия позволит стране оставить в прошлом неприятные моменты и перевернуть эту страницу истории. Таким образом, по его мнению, амнистия будет способствовать "мирному сосуществованию" между Каталонией и остальной Испанией.

"Мы выбрали воссоединение, а не месть. Единство, а не раскол", заявил Санчес законодателям.

Ожидается, что испанский парламент рассмотрит проект закона об амнистии в начале следующего года.

Амнистия будет касаться и политиков.

Наиболее известным из них является лидер партии Junts, бывший глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон, который уже несколько лет скрывается от судебного преследования в Бельгии.

Именно Пучдемона называют главным бенефициаром соглашения между Санчесом и каталонскими партиями. Однако сам он воздерживается от каких-либо комментариев относительно своего возможного возвращения.

Хотя Санчес четко дал понять, что не разделяет идеи независимости Каталонии и властям необходимо гарантировать единство Испании, каталонские сепаратисты считают его готовность объявить амнистию знаком того, что возможны и дальнейшие уступки, в том числе и по проведению нового референдума.

В ЕС к идее амнистии для каталонских сепаратистов отнеслись с опаской и изучают испанский закон об амнистии на предмет его соответствия правилам ЕС.

И наконец, о новом правительстве Испании.

Как и предыдущее, новое правительство имеет 22 министерских портфеля. При этом большинство министерских портфелей – 12 – будут иметь женщины, причем четыре из них будут также вице-премьерами.

Социалисты Санчеса сохранили за собой ключевые министерства.

Уже после представления правительства министр обороны Маргарита Роблес, которая осталась на должности, приняла участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в онлайн-формате и отчиталась об отправке в Украину 15 паллет с медикаментами и хирургическими инструментами и тренировке украинских военных.

Это дает надежду на то, что поддержка Украины со стороны Мадрида сохранится.

Впрочем, один неприятный сигнал уже был.

Подробнее обо всем этом – в материале Ирины Кутелевой Цена альянса с сепаратистами: почему Испания попала в политический кризис и какие последствия это будет иметь.