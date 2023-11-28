"Укрзалізниця" у грудні запустить потяг до Будапешта і Відня

"Укрзалізниця" з 10 грудня запускає новий маршрут до Будапешта і Відня.

Про це перевізник повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

"Вже з 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень, який на станції Чоп буде "підвʼязаний" під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів", – йдеться у повідомленні.

Сполучення на Відень стане зручним також для пасажирів рейсу №367/368 Луцьк – Рівне – Чоп – Ужгород.

Розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів – Чоп) пасажир проводитиме у спальних вагонах "Укрзалізниці", а денний сегмент (Чоп — Будапешт — Відень) — у сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць.

Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складатиме близько 2500 грн: тобто майже на 1000 грн дешевше за пряме сполучення Київ – Відень вагонами класу "ріц".

Відправлення поїзда з Києва під №745 відбуватиметься щодня о 16:38, з Луцька – о 17:45.

З Рівного потяг вирушатиме о 19:02 під №368. У Львові буде з 23:31 до 00:23.

У Чоп поїзд прибуватиме о 06:20. На вокзалі станції пасажири проходитимуть прикордонно-митні операції та пересідатимуть у поїзд №146 Чоп – Відень. Останній відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23.

Станція Будапешт-Келеті: 14:20 – 14:40. Прибуття до головного вокзалу Відня відбуватиметься о 17:20.

На зворотному шляху поїзд №143 Відень – Чоп відправлятиметься зі столиці Австрії о 10:42, Будапеш –Келеті 13:19 – 13:40.

Прибуття у Чоп відбуватиметься о 20:59. На вокзалі станції пасажири проходитимуть прикордонно-митні операції та пересідатимуть у поїзд №367, що відправлятиметься із Чопа щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів 05:18 – 06:20. Прибуття до Києва відбуватиметься о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).

Наголошується, що пересадка в Чопі буде узгодженою: поїзд завжди чекатиме всіх пасажирів.

Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент уже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

На сегмент Відень – Чоп – Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах УЗ або Австрії.

Продаж онлайн-квитків до Угорщини та Австрії буде запущений найближчими тижнями.

Раніше повідомлялося, що у Коломиї на Івано-Франківщині працюють над запуском залізничного маршруту до Румунії.

Нагадаємо, 3 вересня з України до Польщі почав курсувати новий потяг за маршрутом Київ – Хелм.

А 15 жовтня "Укрзалізниця" запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.