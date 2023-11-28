"Укрзализныця" в декабре запустит поезд в Будапешт и Вену

"Укрзализныця" с 10 декабря запускает новый маршрут в Будапешт и Вену.

Об этом перевозчик сообщил на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

"Уже с 10 декабря начнет курсирование новый прямой поезд №143/146 Вена – Чоп – Вена, который на станции Чоп будет "подвязан" под удобную пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) именно для пересадочных пассажиров", – говорится в сообщении.

Сообщение на Вену станет удобным также для пассажиров рейса №367/368 Луцк – Ровно – Чоп – Ужгород.

Расписания движения разработаны таким образом, что ночную часть путешествия за границу (Киев, Ровно, Луцк, Львов – Чоп) пассажир будет проводить в спальных вагонах "Укрзализныци", а дневной сегмент (Чоп – Будапешт – Вена) – в сидячих вагонах 1 или 2 класса венгерских железных дорог.

Стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) составит около 2500 грн: то есть почти на 1000 грн дешевле прямого сообщения Киев – Вена вагонами класса "риц".

Отправление поезда из Киева под №745 будет происходить ежедневно в 16:38, из Луцка – в 17:45.

Из Ровно поезд будет отправляться в 19:02 под №368. Во Львове будет с 23:31 до 00:23.

В Чоп поезд будет прибывать в 06:20. На вокзале станции пассажиры будут проходить погранично-таможенные операции и пересаживаться в поезд №146 Чоп – Вена. Последний будет отправляться из Чопа ежедневно в 08:23.

Станция Будапешт-Келети: 14:20 – 14:40. Прибытие на главный вокзал Вены будет происходить в 17:20.

На обратном пути поезд №143 Вена – Чоп будет отправляться из столицы Австрии в 10:42, Будапеш -Келети 13:19 – 13:40.

Прибытие в Чоп будет происходить в 20:59. На вокзале станции пассажиры будут проходить погранично-таможенные операции и пересаживаться в поезд №367, который будет отправляться из Чопа ежедневно в 23:24 (посадка с 22:50), Львов 05:18 – 06:20. Прибытие в Киев будет происходить в 13:12 (Ровно 09:51, Луцк 11:30).

Отмечается, что пересадка в Чопе будет согласованной: поезд всегда будет ждать всех пассажиров.

Билеты на внутриукраинский сегмент уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

На сегмент Вена – Чоп – Вена билеты можно приобрести во всех международных кассах УЗ или Австрии.

Продажа онлайн-билетов в Венгрию и Австрию будет запущена в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что в Коломые на Ивано-Франковщине работают над запуском железнодорожного маршрута в Румынию.

Напомним, 3 сентября из Украины в Польшу начал курсировать новый поезд по маршруту Киев – Хелм.

А 15 октября "Укрзализныця" запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой.