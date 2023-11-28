Столтенберг назвав реальною загрозу тероризму в Європі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про реальну загрозу тероризму для Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю італійському телеканалу Tg2, яке наводить агентство Adnkronos, повідомляє "Європейська правда".

За словами Столтенберга, у НАТО не бачать безпосередньої загрози військового нападу на країни Альянсу.

"Але існує постійна небезпека, загроза терористичних атак. В Європі загроза тероризму реальна", – підкреслив він.

Столтенберг додав, що НАТО працює з партнерами на Близькому Сході і на півночі Африки, з Йорданією і з Тунісом, "щоб допомогти їм краще контролювати свої кордони і обмінюватися інформацією".

Напередодні Столтенберг заявляв, що впевнений у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.

Він також пояснював, чому не можна казати про відсутність військових успіхів України у кампанії 2023 року, попри майже нерухому лінію фронту.