Столтенберг назвал реальной угрозу терроризма в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о реальной угрозе терроризма для Европы.

Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Tg2, которое приводит агентство Adnkronos, сообщает "Европейская правда".

По словам Столтенберга, в НАТО не видят непосредственной угрозы военного нападения на страны Альянса.

"Но существует постоянная опасность, угроза террористических атак. В Европе угроза терроризма реальна", – подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что НАТО работает с партнерами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Иорданией, Тунисом, "чтобы помочь им лучше контролировать свои границы и обмениваться информацией".

Накануне Столтенберг заявлял, что уверен в том, что союзники будут и в дальнейшем предоставлять Украине значительные объемы военной помощи.

Он также объяснял, почему нельзя говорить об отсутствии военных успехов Украины в кампании 2023 года, несмотря на почти неподвижную линию фронта.