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Британський прем'єр-міністр проявив неповагу до Греції – речник уряду

Вівторок, 28 листопада 2023, 10:50

Рішення прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака скасувати зустріч зі своїм грецьким колегою в Лондоні за кілька годин до того, як Кіріакоса Міцотакіса очікували на Даунінг-стріт, є "безпрецедентним" і "неповагою".

Про це заявив у вівторок прессекретар уряду в Афінах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Це не те, що робиться просто так. Ми шукаємо прецедент і не можемо його знайти", – сказав Павлос Маринакіс в ефірі телеканалу Skai TV після того, як у понеділок ввечері Міцотакісу повідомили, що його зустріч з Сунаком у вівторок скасован.

За словами Маринакіса, цей крок є "неповагою не тільки до грецького прем'єр-міністра, а й до грецького народу".

"Ми припускаємо очевидне, що він (Сунак) був роздратований коментарями, що підтверджують незмінну позицію нашої країни щодо повернення скульптур Парфенону", – сказав Маринакіс, маючи на увазі інтерв'ю прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, яке він дав BBC в неділю, де повторив вимоги Греції про повернення мармурів.

"Висловлювати свою позицію краще, особливо коли з візитом перебуває прем'єр-міністр іншої країни з важким порядком денним, як, наприклад, близькосхідна криза", – сказав Маринакіс.

У вівторок газета Financial Times процитувала високопоставленого представника британської Консервативної партії, який підтвердив, що зустріч "стала неможливою... після коментарів щодо "мармурів Елгіна", які пролунали напередодні".

Раніше прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив розчарування тим, що на Даунінг-стріт скасували його зустріч із головою британського уряду Ріші Сунаком через проблему повернення мармурів Парфенону.

Мармури, також відомі як скульптури Парфенону, є давньогрецькими скарбами Британського музею, які до Великої Британії привіз британський дипломат лорд Елгін на початку ХІХ століття (звідси їхня інша, британська назва – "мармури Елгіна").

Формально в Британії діє закон, який забороняє Британському музею передавати мармурові статуї Парфенону назавжди назад до Греції. Але британська влада раніше неодноразово підкреслювала, що не має наміру його змінювати.

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