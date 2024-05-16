Азербайджан відповів на заяви Франції про причетність до заворушень у Новій Каледонії

Азербайджан відкидає заяви французького міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена про причетність до заворушень у Новій Каледонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві керівника пресслужби МЗС Азербайджану Айхана Гаджизаде, яку наводить державне агентство АЗЕРТАДЖ.

Він зазначив, що Азербайджан вимагає від французької сторони "припинити кампанію наклепів проти нашої країни неприйнятними звинуваченнями".

"Ми повністю відкидаємо безпідставні думки Жеральда Дарманена проти нашої країни та ймовірних відносин між лідерами прихильників незалежності Нової Каледонії та Азербайджану", – зазначив Гаджизаде.

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Він додав, що Дарманену варто "зосередитися на провальній політиці своєї країни в закордонних регіонах, яка призвела до таких протестів".

Дарманен раніше заявив, що частина пронезалежницьких сил у Новій Каледонії, які причетні до заворушень, має зв’язки з Азербайджаном.

Телеканал Europe 1 також згадав, що ще у 2023 році Азербайджан запрошував до Баку представників пронезалежницьких сил з французьких заморських територій Мартиніка, Гвіана, Нова Каледонія та Французька Полінезія. За підсумками того з’їзду сформували "Бакинську ініціативну групу" з метою підтримувати "рухи за звільнення від колоніального панування".

А у квітні Конгрес Нової Каледонії та Нацасамблея Азербайджану підписали меморандум про співпрацю.

Нагадаємо, з понеділка в Новій Каледонії, яка давно прагне незалежності, почалися протести проти конституційної реформи виборчого права – вона дозволить голосувати на місцевих виборах жителям, які прожили на території 10 років.

У сутичках загинули щонайменш четверо людей, кількість поранених перевищує 300.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь увечері 15 травня оголосив про запровадження надзвичайного стану в Новій Каледонії, на четвер президент Емманюель Макрон зібрав нове засідання ради з оборони.

У 2021 році Нова Каледонія на референдумі переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.

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