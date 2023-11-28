В Париже произошли жесткие столкновения между футбольными болельщиками

В Париже накануне вечером произошли жесткие столкновения между футбольными болельщиками местного клуба "ПСЖ" и английского "Ньюкасла".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Стычки произошли перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между двумя командами. В понедельник вечером французские фанаты напали на бар, где находились болельщики из Англии.

Фанаты "ПСЖ" в черной одежде и масках бросали файеры и стулья в окна парижского бара. Болельщики же "Ньюкасла" пытались отбиться.

Перед этим парижская полиция рекомендовала барам, которые были предназначены для болельщиков "Ньюкасла", закрываться раньше из-за опасений фанатских столкновений.

Перед предыдущим матчем между командами, который проходил в Ньюкасле, между фанатами также вспыхнуло насилие.

Напомним, 17 ноября демонстрация с участием тысяч болельщиков в Болгарии в знак протеста против руководства национальной футбольной федерации переросла в насилие с десятками пострадавших.

Также стало известно, что федеральная прокуратура Бельгии объявила об аресте 44-летнего выходца из Туниса, который может быть причастен к теракту в Брюсселе, приведшему к смерти двух шведских футбольных болельщиков.