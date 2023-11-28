Глава МЗС Іспанії вважає конфлікт з Ізраїлем врегульованим

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив у вівторок, що вважає дипломатичний конфлікт з Ізраїлем врегульованим.

Його слова наводить видання El Mundo, повідомляє "Європейська правда".

Іспанський міністр заявив, що щодо конфлікту на Близькому Сході Іспанія має "дуже чітку позицію, яка не зміниться".

"І Іспанія не потерпить нових заяв з боку ізраїльської влади про нібито підтримку терористичної організації", – сказав Альбарес.

За словами глави іспанського МЗС, вчора він розмовляв з послом Ізраїлю в Іспанії, якому підкреслив, що "абсолютно неправдиві слова президента Ізраїлю на адресу голови уряду є неприйнятними для нас і не можуть бути повторені".

Він також нагадав йому про позицію Іспанії щодо "абсолютного неприйняття нападу терористичної організації ХАМАС, і солідарності з жертвами, двоє з яких – іспанці", а також про вимогу "негайного і безумовного" звільнення заручників.

"Ми будемо продовжувати закликати до якнайширшого припинення вогню і остаточного вирішення, яке включає визнання Палестинської держави", – додав Альбарес.

Минулими вихідними іспанський прем'єр Санчес і його бельгійський колега Александр де Кроо відвідали палестинські території і Єгипет, де Санчес заявив, що "невибіркове вбивство невинних цивільних осіб, в тому числі тисяч дітей, є абсолютно неприйнятним".

Крім того, згідно із заявою ХАМАС, Санчес вказав на можливість того, що його країна в односторонньому порядку визнає Палестинську державу, якщо ЄС не зробить цього кроку.

Іспанська правоцентристська Народна партія (PP) і ультраправа партія VOX звернулися до Санчеса з проханням пояснити ці заяви.

Крім того, МЗС Ізраїлю повідомило про виклик послів Бельгії та Іспанії. У відомстві зазначили, що заяви Санчеса і де Кроо "створюють попутний вітер тероризму".

Варто зазначити, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз стикається зі зростаючою ворожістю в мусульманському світі та за його межами через звинувачення у проізраїльській упередженості та подвійних стандартах у зв'язку з війною в Газі.