Від прем'єра Іспанії вимагають пояснень через заяви про готовність визнати Палестину

Іспанська правоцентристська Народна партія (PP) і ультраправа партія VOX звернулися до прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса з проханням пояснити готовність Мадрида в односторонньому порядку визнати Палестинську державу і засудити напади Ізраїлю на цивільне населення в Газі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Минулих вихідних Санчес і прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо відвідали палестинські території і Єгипет, де Санчес заявив, що "невибіркове вбивство невинних цивільних осіб, в тому числі тисяч дітей, є абсолютно неприйнятним".

"Ми цінуємо чітку і сміливу позицію прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо, який підтвердив своє неприйняття руйнування Гази і вбивства цивільних осіб, і прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, який засудив невибіркові вбивства цивільних осіб в секторі, що здійснюються державою-окупантом, і вказав на можливість того, що його країна в односторонньому порядку визнає Палестинську державу, якщо ЄС не зробить цього кроку", – йдеться в заяві ХАМАС у відповідь на ці заяви.

Але опозиційні партії PP і VOX відреагували на дії ХАМАС дуже різко.

Подяка ХАМАС Санчесу – це "повна ганьба для Іспанії і для Європи",заявив голова VOX Сантьяго Абаскаль.

"Виконавці одного з найжорстокіших, нелюдських і наймасовіших терактів в історії людства дякують Санчесу за його позицію. ХАМАС приєднався до (терористичної організації) ЕТА, яка також дякує Санчесу, віддаючи йому свої голоси (через баскську сепаратистську партію EH Bildu, яка підтримує прем'єр-міністра в парламенті. – Ред.). Санчес – це повна ганьба для Іспанії та Європи", – написав Абаскаль на сторінці в Twitter (X).

Заступник секретаря PP з питань інституційних відносин Естебан Гонсалес Понс зажадав пояснень щодо "дипломатичної місії Санчеса, який представляв ЄС" в Газі і Єгипті, яка, за словами правої партії, закінчилася "тим, що терористи (ХАМАС) подякували йому (прем'єр-міністру Іспанії) за його зухвалість".

І Санчес, і де Кроо висловили свою підтримку рішенню про дві держави, яке, за їхніми словами, потребує визнання Палестини як держави.

"Настав час для міжнародного співтовариства, особливо європейських країн, прийняти рішення про визнання Палестинської держави", – прокоментував Санчес під час візиту на прикордонний перехід Рафах.

"Нам варто було б зробити це разом (в ЄС), але якщо цього не станеться, Іспанія, звичайно, буде приймати власні рішення", – підкреслив глава іспанського уряду.

Сьогодні Палестина визнана як держава 136 країнами, з яких лише 11 є членами ЄС: Болгарія, Кіпр, Чехія, Угорщина, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Швеція.

За словами віцеголови уряду і лідера партії Sumar Іоланди Діас, Іспанія "повинна стати прикладом для всієї Європи", визнавши Палестинську державу.

Визнання Іспанією Палестинської держави "було твердим зобов'язанням в урядовій угоді", і тому вона закликала Санчеса перейти "від слів до справи".

Нагадаємо, відносини між президентом Франції Емманюелем Макроном і його дипломатами погіршуються через публічну політику глави держави щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.

А глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз стикається зі зростаючою ворожістю в мусульманському світі та за його межами через звинувачення у проізраїльській упередженості та подвійних стандартах у зв'язку з війною в Газі.