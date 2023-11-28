Глава МИД Испании считает конфликт с Израилем урегулированным

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил во вторник, что считает дипломатический конфликт с Израилем урегулированным.

Его слова приводит издание El Mundo, сообщает "Европейская правда".

Испанский министр заявил, что по конфликту на Ближнем Востоке Испания имеет "очень четкую позицию, которая не изменится".

"И Испания не потерпит новых заявлений со стороны израильских властей о якобы поддержке террористической организации", – сказал Альбарес.

По словам главы испанского МИД, вчера он разговаривал с послом Израиля в Испании, которому подчеркнул, что "абсолютно ложные слова президента Израиля в адрес главы правительства неприемлемы для нас и не могут быть повторены".

Он также напомнил ему о позиции Испании относительно "абсолютного неприятия нападения террористической организации ХАМАС и солидарности с жертвами, двое из которых – испанцы", а также о требовании "немедленного и безусловного" освобождения заложников.

"Мы будем продолжать призывать к широчайшему прекращению огня и окончательному решению, которое включает признание Палестинского государства", – добавил Альбарес.

В минувшие выходные испанский премьер Санчес и его бельгийский коллега Александр де Кроо посетили палестинские территории и Египет, где Санчес заявил, что "неизбирательное убийство невинных гражданских лиц, в том числе тысяч детей, является абсолютно неприемлемым".

Кроме того, согласно заявлению ХАМАС, Санчес указал на возможность того, что его страна в одностороннем порядке признает Палестинское государство, если ЕС не сделает этого шага.

Испанская правоцентристская Народная партия (PP) и ультраправая партия VOX обратились к Санчесу с просьбой объяснить эти заявления.

Кроме того, МИД Израиля сообщил о вызове послов Бельгии и Испании. В ведомстве отметили, что заявления Санчеса и де Кроо "создают попутный ветер терроризму".

Стоит отметить, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз сталкивается с растущей враждебностью в мусульманском мире и за его пределами из-за обвинений в произраильской предвзятости и двойных стандартах в связи с войной в Газе.