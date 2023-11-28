Шольц анонсував кінець механізму "гальмування цін" на енергоносії з 2024 року

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що з початку наступного року в країні припинять дію граничні обмеження цін на газ та електроенергію.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Шольц заявив, що дія обмежень припиниться з початку 2024 року. Він зазначив, що зараз у Німеччині ціни на газ та електроенергію вищі, аніж до кризи, проте нижчі від тієї межі, з якої починають діяти граничні обмеження.

Канцлер додав, що газові сховища "заповнені настільки добре, що різких стрибків цін не очікують".

Якщо ж ціни на енергоносії з якихось причин різко зростуть, уряд буде діяти за розвитком ситуації.

Німеччина запровадила механізм "гальмування цін" на енрегоносії у 2022 році, щоб відреагувати на зростання цін внаслідок повномасштабної війни Росії проти України і подальших подій.

Фінансування на ці заходи надавали із фонду стабілізації економіки (WSF) обсягом 200 млрд євро.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер від "Вільних демократів" ще минулого тижня оголосив, що механізм "гальмування цін" на енергоносії будуть згортати з кінця року. В Соціал-демократичній партії після того заявили, що переговори поки що мають продовжуватися.

У понеділок уряд Німеччини узгодив додатковий бюджет на 2023 рік, призупинивши четвертий рік поспіль так зване "боргове гальмо", що обмежує структурний дефіцит бюджету.

Тим часом у німецькій опозиції закликали до дострокових виборів через бюджетну кризу.