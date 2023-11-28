Шольц анонсировал конец механизма "торможения цен" на энергоносители с 2024 года

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с начала следующего года в стране прекратят действие предельные ограничения цен на газ и электроэнергию.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Шольц заявил, что действие ограничений прекратится с начала 2024 года. Он отметил, что сейчас в Германии цены на газ и электроэнергию выше, чем до кризиса, однако ниже той границы, с которой начинают действовать предельные ограничения.

Канцлер добавил, что газовые хранилища "заполнены настолько хорошо, что резких скачков цен не ожидается".

Если же цены на энергоносители по каким-то причинам резко вырастут, правительство будет действовать по развитию ситуации.

Германия ввела механизм "торможения цен" на энергоносители в 2022 году, чтобы отреагировать на рост цен в результате полномасштабной войны России против Украины и последующих событий.

Финансирование на эти меры предоставлялось из фонда стабилизации экономики (WSF) объемом 200 млрд евро.

Министр финансов Кристиан Линднер от "Свободных демократов" еще на прошлой неделе объявил, что механизм "торможения цен" на энергоносители будут сворачивать с конца года. В Социал-демократической партии после того заявили, что переговоры пока должны продолжаться.

В понедельник правительство Германии согласовало дополнительный бюджет на 2023 год, приостановив четвертый год подряд так называемый "долговой тормоз", ограничивающий структурный дефицит бюджета.

Тем временем в немецкой оппозиции призвали к досрочным выборам из-за бюджетного кризиса.