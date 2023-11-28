Армія Литви отримала першу партію позашляховиків Mercedes-Benz

Автопарк Збройних сил Литви поповнили перші військові позашляховики Mercedes-Benz G 350 d, замовлені минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", у вівторок поінформувало Міністерство національної оборони Литви.

Контракт на закупівлю військових позашляховиків Литва підписала у 2022 році. У вівторок, 28 листопада, перша партія авто прибула до армійського автопарку.

Фото: Міністерство оборони Литви

"Ці позашляховики є незамінними транспортними засобами як для виконання завдань у мирний час, так і для тилових операцій", – прокоментував міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Загальна вартість контракту на закупівлю позашляховиків становить майже 32 мільйони євро, і очікується, що всі машини будуть поставлені у 2024 році.

Позашляховики будуть використовуватися майже у всіх військових частинах Збройних сил Литви для виконання завдань мирного часу, тилової логістики та інших операцій.

Раніше цього року Литва отримала останню партію з 200 американських броньованих позашляховиків JLTV (Joint Light Tactical Vehicles), придбаних у 2019 році.