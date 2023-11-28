Армия Литвы получила первую партию внедорожников Mercedes-Benz

Автопарк Вооруженных сил Литвы пополнили первые военные внедорожники Mercedes-Benz G 350 d, заказанные в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во вторник сообщило Министерство национальной обороны Литвы.

Контракт на закупку военных внедорожников Литва подписала в 2022 году. Во вторник, 28 ноября, первая партия авто прибыла в армейский автопарк.

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ЛИТВЫ

"Эти внедорожники являются незаменимыми транспортными средствами как для выполнения задач в мирное время, так и для тыловых операций", – прокомментировал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Общая стоимость контракта на закупку внедорожников составляет почти 32 миллиона евро, и ожидается, что все машины будут поставлены в 2024 году.

Внедорожники будут использоваться почти во всех воинских частях Вооруженных сил Литвы для выполнения задач мирного времени, тыловой логистики и других операций.

Ранее в этом году Литва получила последнюю партию из 200 американских бронированных внедорожников JLTV (Joint Light Tactical Vehicles), приобретенных в 2019 году.