Кулеба відкинув втому від України й обіграв ідіому про "слона в кімнаті"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи чутки про нібито втому від війни проти України в європейських столицях, назвав несправедливою фразу "слон у кімнаті", якою описують незручне питання, яке навмисне замовчують.

Про це Кулеба сказав на пресконференції в Брюсселі разом із топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє "Європейська правда".

Журналістка спитала голову МЗС про "слона в кімнаті" – так вона назвала чутки про "втому від України" в європейських столицях, і те, чи бачить він відповідні сигнали зокрема для початку переговорів із Росією.

"Я думаю, що ця ідіома несправедлива щодо слонів. Слони дуже мудрі тварини, дуже співчутливі, дуже енергійні. І якщо ви є членом стада, вони завжди захищають один одного, незалежно від того, в якому вони стані", – сказав Кулеба.

"По-перше, всі правильні й хороші слони перебувають на нашому боці, а по-друге, ми є членами стада. А це означає, що слони будуть захищати нас настільки сильно, наскільки ми будемо робити свій внесок у їхній захист", – додав він.

Міністр уточнив, що він не відчуває тиску на Україну з тим, аби вона почала переговори з Росією.

Уже після запитань топ-дипломат ЄС підійшов до українського колеги й жартома сказав: "Ти не схожий на слона". На це Кулеба пожартував: "Я слон на дієті".

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки на тій же пресконференції теж запевнив, що не бачить "втоми від війни" серед європейських країн і вірить, що допомога Україні продовжиться.