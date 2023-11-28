Кулеба отбросил усталость от Украины и обыграл идиому о "слоне в комнате"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя слухи о якобы усталости от войны против Украины в европейских столицах, назвал несправедливой фразу "слон в комнате", которой описывают неудобный вопрос, который умышленно замалчивают.

Об этом Кулеба сказал на пресс-конференции в Брюсселе вместе с топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем, сообщает "Европейская правда".

Журналистка спросила главу МИД о "слоне в комнате" – так она назвала слухи об "усталости от Украины" в европейских столицах, и то, видит ли он соответствующие сигналы в частности для начала переговоров с Россией.

"Я думаю, что эта идиома несправедлива в отношении слонов. Слоны очень мудрые животные, очень сочувствующие, очень энергичные. И если вы являетесь членом стада, они всегда защищают друг друга, независимо от того, в каком они состоянии", – сказал Кулеба.

"Во-первых, все правильные и хорошие слоны находятся на нашей стороне, а во-вторых, мы являемся членами стада. А это означает, что слоны будут защищать нас настолько сильно, насколько мы будем делать свой вклад в их защиту", – добавил он.

Министр уточнил, что он не чувствует давления на Украину с тем, чтобы она начала переговоры с Россией.

Уже после вопросов топ-дипломат ЕС подошел к украинскому коллеге и в шутку сказал: "Ты не похож на слона". На это Кулеба пошутил: "Я слон на диете".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности на той же пресс-конференции тоже заверил, что не видит "усталости от войны" среди европейских стран и верит, что помощь Украине продолжится.