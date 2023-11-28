Кулеба вперше зустрівся з новим головою МЗС Словаччини
Вівторок, 28 листопада 2023, 21:14
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який перебуває з дводенним візитом у Брюсселі, у вівторок провів першу зустріч із новим головою словацького МЗС Юраєм Бланаром.
Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Кулеба назвав зустріч зі словацьким колегою "конструктивню" і подякував йому за однозначну підтримку Словаччиною суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.
"Важливо також, що Словаччина продовжить брати участь у спільній роботі над "формулою миру" й готова підтримати рішення ЄС про початок переговорів про вступ України до ЄС у грудні", – додав міністр.
Голова МЗС окремо подякував словацькому колезі за підтвердження того, що співпраця в оборонній промисловості між компаніями обох країн продовжиться, а ремонтний хаб у Словаччині також продовжить свою роботу.
Constructive meeting with my new Slovak counterpart Juraj Blanár.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2023
I thank Minister Blanár for reaffirming Slovakia’s unequivocal support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within our internationally recognized borders.
It is also important that Slovakia will… pic.twitter.com/GHgdusd8T8
До призначення на посаду голови МЗС Словаччини Юрай Бланар був відомий заявами про те, що лідери України "мовчать про крайній український націоналізм". Він заявляв, що наслідком Революції гідності у 2014 році "стала фрагментація України і громадянська війна".
Бланар є міністром нового уряду прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який почав роботу в жовтні. Після призначення Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні. Він також виступає проти санкцій ЄС проти Росії і хоче заблокувати вступ України до НАТО.
Словацький прем'єр водночас обіцяв не блокувати гуманітарну й, за певних умов, фінансову допомогу Україні, а також приватні поставки словацької зброї.