Кулеба вперше зустрівся з новим головою МЗС Словаччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який перебуває з дводенним візитом у Брюсселі, у вівторок провів першу зустріч із новим головою словацького МЗС Юраєм Бланаром.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Кулеба назвав зустріч зі словацьким колегою "конструктивню" і подякував йому за однозначну підтримку Словаччиною суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Важливо також, що Словаччина продовжить брати участь у спільній роботі над "формулою миру" й готова підтримати рішення ЄС про початок переговорів про вступ України до ЄС у грудні", – додав міністр.

Голова МЗС окремо подякував словацькому колезі за підтвердження того, що співпраця в оборонній промисловості між компаніями обох країн продовжиться, а ремонтний хаб у Словаччині також продовжить свою роботу.

