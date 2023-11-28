Кулеба вперше зустрівся з новим головою МЗС Словаччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який перебуває з дводенним візитом у Брюсселі, у вівторок провів першу зустріч із новим головою словацького МЗС Юраєм Бланаром.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Кулеба назвав зустріч зі словацьким колегою "конструктивню" і подякував йому за однозначну підтримку Словаччиною суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Важливо також, що Словаччина продовжить брати участь у спільній роботі над "формулою миру" й готова підтримати рішення ЄС про початок переговорів про вступ України до ЄС у грудні", – додав міністр.

Голова МЗС окремо подякував словацькому колезі за підтвердження того, що співпраця в оборонній промисловості між компаніями обох країн продовжиться, а ремонтний хаб у Словаччині також продовжить свою роботу.

Constructive meeting with my new Slovak counterpart Juraj Blanár.



I thank Minister Blanár for reaffirming Slovakia’s unequivocal support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within our internationally recognized borders.



It is also important that Slovakia will… pic.twitter.com/GHgdusd8T8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2023

До призначення на посаду голови МЗС Словаччини Юрай Бланар був відомий заявами про те, що лідери України "мовчать про крайній український націоналізм". Він заявляв, що наслідком Революції гідності у 2014 році "стала фрагментація України і громадянська війна".

Бланар є міністром нового уряду прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який почав роботу в жовтні. Після призначення Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні. Він також виступає проти санкцій ЄС проти Росії і хоче заблокувати вступ України до НАТО.

Словацький прем'єр водночас обіцяв не блокувати гуманітарну й, за певних умов, фінансову допомогу Україні, а також приватні поставки словацької зброї.