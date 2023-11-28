Кулеба впервые встретился с новым главой МИД Словакии
Вторник, 28 ноября 2023, 21:14
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который находится с двухдневным визитом в Брюсселе, во вторник провел первую встречу с новым главой словацкого МИД Юраем Бланаром.
Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
Кулеба назвал встречу со словацким коллегой "конструктивной" и поблагодарил его за однозначную поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.
"Важно также, что Словакия продолжит участвовать в совместной работе над "формулой мира" и готова поддержать решение ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре", – добавил министр.
Глава МИД отдельно поблагодарил словацкого коллегу за подтверждение того, что сотрудничество в оборонной промышленности между компаниями обеих стран продолжится, а ремонтный хаб в Словакии также продолжит свою работу.
Constructive meeting with my new Slovak counterpart Juraj Blanár.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2023
I thank Minister Blanár for reaffirming Slovakia’s unequivocal support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within our internationally recognized borders.
It is also important that Slovakia will… pic.twitter.com/GHgdusd8T8
До назначения на должность главы МИД Словакии Юрай Бланар был известен заявлениями о том, что лидеры Украины "молчат о крайнем украинском национализме". Он заявлял, что следствием Революции достоинства в 2014 году "стала фрагментация Украины и гражданская война".
Бланар является министром нового правительства премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое начало работу в октябре. После назначения Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине. Он также выступает против санкций ЕС против России и хочет заблокировать вступление Украины в НАТО.
Словацкий премьер в то же время обещал не блокировать гуманитарную и, при определенных условиях, финансовую помощь Украине, а также частные поставки словацкого оружия.