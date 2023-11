Кулеба впервые встретился с новым главой МИД Словакии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который находится с двухдневным визитом в Брюсселе, во вторник провел первую встречу с новым главой словацкого МИД Юраем Бланаром.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Кулеба назвал встречу со словацким коллегой "конструктивной" и поблагодарил его за однозначную поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

"Важно также, что Словакия продолжит участвовать в совместной работе над "формулой мира" и готова поддержать решение ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре", – добавил министр.

Глава МИД отдельно поблагодарил словацкого коллегу за подтверждение того, что сотрудничество в оборонной промышленности между компаниями обеих стран продолжится, а ремонтный хаб в Словакии также продолжит свою работу.

Constructive meeting with my new Slovak counterpart Juraj Blanár.



I thank Minister Blanár for reaffirming Slovakia’s unequivocal support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within our internationally recognized borders.



It is also important that Slovakia will… pic.twitter.com/GHgdusd8T8