Єрмак заявив, що поговорив із Сійярто і "комунікація відбувається за планом"

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 3 травня повідомив про телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто "в межах постійного діалогу".

Про це свідчить повідомлення на сайті ОП, яке цитує "Європейська правда".

Як зазначається, Єрмак і Сійярто "обговорили ключові питання українсько-угорських відносин" та запланували "подальші кроки для розвитку співпраці".

Співрозмовники "наголосили на важливості постійного особистого контакту" та "зазначили, що комунікація відбувається за планом", додали в Офісі президента.

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Угорська сторона про розмову поки не повідомляла. Згідно з повідомленнями МЗС Угорщини, Петер Сійярто зараз перебуває у Швейцарії.

Нагадаємо, наприкінці січня голова ОП Андрій Єрмак разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та Петером Сійярто провели переговори в Ужгороді. Єрмак стверджував, що вони засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні.

Водночас угорський міністр на початку березня сказав, що зустріч Орбана і Зеленського найближчим часом не відбудеться.

19 квітня Єрмак провів телефонну розмову з Сійярто. За підсумками в ОПУ заявили, що представники Києва та Будапешта домовились і далі працювати над проведенням "найближчим часом" зустрічі президента Зеленського та прем'єра Орбана.