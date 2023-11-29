Лидер крупнейшей партии Европы предостерег от угрозы ультраправого Европарламента

Президент Европейской народной партии Манфред Вебер во вторник предупредил, что ЕС должен взять под контроль миграцию, если он хочет избежать всплеска ультраправых на континенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Если мы не найдем решения или надлежащего общего понимания того, как управлять миграцией, то я очень обеспокоен следующими европейскими выборами", – сказал он.

В качестве примера Вебер привел выборы в Нидерландах, где на прошлой неделе неожиданно победил ультраправый популист Герт Вилдерс, говоря о том, как "крошечная, маленькая деталь... привела к падению правительства".

Аналогично, ультраправая "Альтернатива для Германии" в Германии набирает обороты, что объясняется миграционными проблемами, которые Вебер называет "большим шоком и поводом для беспокойства".

На европейском уровне Вебер призвал страны завершить работу над миграционным соглашением.

"Мы должны воплотить его в жизнь", – сказал он.

"Люди должны увидеть, что мы не только говорим о миграции, что мы не только призываем решить проблемы, но мы действительно способны принять законодательство и действительно найти решение на европейском уровне, чтобы остановить нелегальное прибытие на европейскую землю", – заявил Вебер.

Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине, победила на выборах 22 ноября с огромным отрывом от оппонентов.

Вилдерс настойчиво агитирует за выход Нидерландов из ЕС. Хотя он открыто признает, что эта идея не популярна среди большинства нидерландских избирателей, он все равно может настаивать на проведении референдума о Nexit.

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