У Німеччині під час навчань зіткнулись дві БМП Marder: постраждали 12 військових

У німецькому місті Бад-Зальцунген в Тюрингії під час військових навчань зіткнулись дві БМП Marder, внаслідок чого постраждали 12 військовослужбовців Бундесверу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Інцидент трапився у понеділок близько 16:00. Обидві машини виконували маневри на полігоні.

За інформацією військових, причиною лобового зіткнення стала погана видимість.

В обох БМП перебували 12 військових, які отримали легкі травми внаслідок аварії.

Точну причину аварії і характер пошкоджень обох машин ще з'ясовують.

Нагадаємо, 17 вересня у Румунії бронемашина з’їхала з дороги та проламала паркан приватного будинку.

У квітні в німецькій Баварії сталась аварія за участі кількох броньованих автомобілів американської армії.