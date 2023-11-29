У Німеччині під час навчань зіткнулись дві БМП Marder: постраждали 12 військових
Середа, 29 листопада 2023, 09:42
У німецькому місті Бад-Зальцунген в Тюрингії під час військових навчань зіткнулись дві БМП Marder, внаслідок чого постраждали 12 військовослужбовців Бундесверу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Інцидент трапився у понеділок близько 16:00. Обидві машини виконували маневри на полігоні.
За інформацією військових, причиною лобового зіткнення стала погана видимість.
В обох БМП перебували 12 військових, які отримали легкі травми внаслідок аварії.
Точну причину аварії і характер пошкоджень обох машин ще з'ясовують.
Нагадаємо, 17 вересня у Румунії бронемашина з’їхала з дороги та проламала паркан приватного будинку.
У квітні в німецькій Баварії сталась аварія за участі кількох броньованих автомобілів американської армії.
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