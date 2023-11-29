В Германии во время учений столкнулись две БМП Marder: пострадали 12 военных
Среда, 29 ноября 2023, 09:42
В немецком городе Бад-Зальцунген в Тюрингии во время военных учений столкнулись две БМП Marder, в результате чего пострадали 12 военнослужащих Бундесвера.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Инцидент произошел в понедельник около 16:00. Обе машины выполняли маневры на полигоне.
По информации военных, причиной лобового столкновения стала плохая видимость.
В обеих БМП находилось 12 военных, которые получили легкие травмы в результате аварии.
Точная причина аварии и характер повреждений обеих машин еще выясняются.
Напомним, 17 сентября в Румынии бронемашина съехала с дороги и проломила забор частного дома.
В апреле в немецкой Баварии произошла авария с участием нескольких бронированных автомобилей американской армии.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.