Переможець виборів у Нідерландах назвав партії, з якими хотів би перемовин про уряд

Герт Вілдерс, лідер ультраправої Партії свободи (PVV), яка перемогла на виборах у Нідерландах, хотів би, щоб переговірник партії дослідив, чи можливо посадити за стіл переговорів чотири політичні сили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Вілдерс після розмов з переговірником Рональдом Пластерком сказав, що хотів би бачити за столом PVV, "Союз фермерів-громадян" (BBB), новостворену центристську партію NSC і Народну партію за свободу і демократію (VVD).

Вілдерс підкреслив, що суть полягає в тому, щоб чотири партії спочатку придивилися одна до одної, не обговорюючи відразу форму нового кабінету: уряд більшості або меншості, з мовчазною підтримкою або без неї. "Важливо, щоб чотири партії об'єдналися", – сказав він.

Крім того, лідер PVV заявив, що займатиме "розумну позицію". "Готовність до компромісу є, але ми хочемо, щоб голос PVV був почутий", – сказав Вілдерс

Чотири партії, які назвав Вілдерс, разом мають 88 місць у новій нижній палаті парламенту. VVD дала зрозуміти, що не хоче бути в уряді. Лідерка партії Ділан Єшильгьоз-Зегеріус раніше відмовилась від участі у коаліції з ультраправими.

Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, перемогла на виборах 22 листопада з величезним відривом від опонентів.

Вілдерс наполегливо агітує за вихід Нідерландів з ЄС. Хоча він відкрито визнає, що ця ідея не популярна серед більшості нідерландських виборців, він все одно може наполягати на проведенні референдуму про Nexit.

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