Герт Вилдерс, лидер ультраправой Партии свободы (PVV), которая победила на выборах в Нидерландах, хотел бы, чтобы переговорщик партии исследовал, возможно ли посадить за стол переговоров четыре партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Вилдерс после разговоров с переговорщиком Рональдом Пластерком сказал, что хотел бы видеть за столом PVV, "Союз фермеров-граждан" (BBB), новосозданную центристскую партию NSC и Народную партию за свободу и демократию (VVD).

Вилдерс подчеркнул, что суть заключается в том, чтобы четыре партии сначала присмотрелись друг к другу, не обсуждая сразу форму нового кабинета: правительство большинства или меньшинства, с молчаливой поддержкой или без нее. "Важно, чтобы четыре партии объединились", – сказал он.

Кроме того, лидер PVV заявил, что будет занимать "разумную позицию". "Готовность к компромиссу есть, но мы хотим, чтобы голос PVV был услышан", – сказал Вилдерс

Четыре партии, которые назвал Вилдерс, вместе имеют 88 мест в новой нижней палате парламента. VVD дала понять, что не хочет быть в правительстве. Лидер партии Дилан Ешильгьоз-Зегериус ранее отказалась от участия в коалиции с ультраправыми.

Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине, победила на выборах 22 ноября с огромным отрывом от оппонентов.

Вилдерс настойчиво агитирует за выход Нидерландов из ЕС. Хотя он открыто признает, что эта идея не популярна среди большинства нидерландских избирателей, он все равно может настаивать на проведении референдума о Nexit.

Читайте также: "Орбан" из Гааги: сможет ли противник помощи Украине стать премьером Нидерландов.