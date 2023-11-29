Сенат Румунії дозволив переслідувати експрем’єра у справі про COVID-закупівлі

Сенат Румунії в середу за поданням Національного антикорупційного управління країни зняв депутатську недоторканність із колишнього прем’єра Флоріна Кицу, який фігурує у справі про необґрунтовані закупівлі мільйонів доз COVID-вакцин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунську службу "Радіо Свобода".

За зняття з Кицу недоторканності проголосували 90 із 92 сенаторів. Це означає, що тепер правоохоронці можуть офіційно оголосити йому підозру й притягти до відповідальності.

Колишній прем’єр Румунії під час виступу в парламенті стверджував, що його рішення під час пандемії коронавірусу мали на меті захистити здоров’я громадян.

"Я вважаю, що Румунія зробила те, що повинна була зробити. Я правильно виконав свої обов'язки відповідно до чинного законодавства", – заявив Кицу.

Колишній прем'єр-міністр Румунії разом із двома ексміністрами охорони здоров'я звинувачуються антикорупційними прокурорами у зловживанні службовим становищем з особливо тяжкими наслідками, збитки від яких оцінюються в понад мільярд євро.

За твердженням румунського Національного антикорупційного управління, уряд Кицу безпідставно закупив 52 мільйони доз COVID-вакцини протягом січня-травня 2021 року, оскільки країна вже законтрактувала достатні 37 мільйонів доз.

Вакцинація проти COVID-19 почалася в Румунії в грудні 2020 року, і на сьогодні було використано майже 17 мільйонів доз.