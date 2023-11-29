Сенат Румынии разрешил преследовать экс-премьера по делу о COVID-закупках

Сенат Румынии в среду по представлению Национального антикоррупционного управления страны снял депутатскую неприкосновенность с бывшего премьера Флорина Кыцу, который фигурирует в деле о необоснованных закупках миллионов доз COVID-вакцин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынскую службу "Радио Свобода".

За снятие с Кыцу неприкосновенности проголосовали 90 из 92 сенаторов. Это означает, что теперь правоохранители могут официально объявить ему подозрение и привлечь к ответственности.

Бывший премьер Румынии во время выступления в парламенте утверждал, что его решения во время пандемии коронавируса имели целью защитить здоровье граждан.

"Я считаю, что Румыния сделала то, что должна была сделать. Я правильно выполнил свои обязанности в соответствии с действующим законодательством", – заявил Кыцу.

Бывший премьер-министр Румынии вместе с двумя экс-министрами здравоохранения обвиняются антикоррупционными прокурорами в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями, убытки от которых оцениваются в более чем миллиард евро.

По утверждению румынского Национального антикоррупционного управления, правительство Кыцу безосновательно закупило 52 миллиона доз COVID-вакцины в течение января-мая 2021 года, поскольку страна уже законтрактовала достаточные 37 миллионов доз.

Вакцинация против COVID-19 началась в Румынии в декабре 2020 года, и на сегодня было использовано почти 17 миллионов доз.