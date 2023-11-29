В Хорватии говорят о крупнейшей за 40 лет вспышке коклюша

Органы здравоохранения в Хорватии заявили, что продолжающаяся вспышка заболеваемости коклюшем в стране – крупнейшая за последние 40 лет, причиной мог стать недостаточный охват вакцинацией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

С начала года до 28 ноября в Хорватии зафиксировано 1047 подтвержденных случаев заболевания коклюшем, значительная часть из них выпала на осень. Половина больных сосредоточены в Загребе, еще 40% – в Сплитско-Далматинской жупании. Смертельных случаев в результате заболевания не было.

"Мы не имели такой заболеваемости более 40 лет", – сказал хорватскому порталу Index Бернар Каич, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Института общественного здравоохранения (HZJZ).

По его словам, последний раз более тысячи подтвержденных случаев заболевания регистрировали в 1980 году.

В центр тестирования в Загребе выстроились большие очереди.

Эпидемиологи считают одной из ключевых причин вспышки недостаточный охват вакцинацией в детском возрасте, несмотря на то, что эта прививка является обязательной.

В одном из районов страны уровень охвата вакцинацией первой дозой – менее 80%, второй – менее 70%, а третьей – менее 35%.

Напомним, в Норвегии Институт общественного здоровья предупредил, что сезонная волна эпидемии коронавируса уже началась, и призвал лиц из групп риска не пренебрегать вакцинацией.