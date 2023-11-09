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У Норвегії нагадали про зимову хвилю коронавірусу: закликали групи ризику вакцинуватися

Четвер, 9 листопада 2023, 15:24

Норвезький Інститут громадського здоров’я попередив, що сезонна хвиля епідемії коронавірусу вже почалася, та закликав осіб із груп ризику не нехтувати вакцинацією. 

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

В Інституті громадського здоров’я Норвегії (FHI) заявили, що осінньо-зимова хвиля епідемії COVID-19 вже "набирає розмаху" і в подальші тижні очікується суттєве зростання захворюваності.

У зв’язку з цим літніх людей та людей з груп ризику закликають вакцинуватися, а лікарні – готуватися до більшого напливу пацієнтів. 

Окрім коронавірусу, очікують також сезонну епідемію грипу орієнтовно з різдвяних свят. FHI рекомендує вакцинуватися і від грипу, зокрема літнім людям, особам з груп ризику і тим, хто працює у сфері охорони здоров’я. 

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