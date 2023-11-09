У Норвегії нагадали про зимову хвилю коронавірусу: закликали групи ризику вакцинуватися
Норвезький Інститут громадського здоров’я попередив, що сезонна хвиля епідемії коронавірусу вже почалася, та закликав осіб із груп ризику не нехтувати вакцинацією.
Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".
В Інституті громадського здоров’я Норвегії (FHI) заявили, що осінньо-зимова хвиля епідемії COVID-19 вже "набирає розмаху" і в подальші тижні очікується суттєве зростання захворюваності.
У зв’язку з цим літніх людей та людей з груп ризику закликають вакцинуватися, а лікарні – готуватися до більшого напливу пацієнтів.
Окрім коронавірусу, очікують також сезонну епідемію грипу орієнтовно з різдвяних свят. FHI рекомендує вакцинуватися і від грипу, зокрема літнім людям, особам з груп ризику і тим, хто працює у сфері охорони здоров’я.
Наприкінці жовтня на коронавірус вкотре захворів 86-річний король Норвегії.
Тим часом Євростат у кінці жовтня повідомив, що туристична активність у Європі повертається на доковідний рівень.