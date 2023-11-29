Bild: У Кельні затримали двох неповнолітніх, які планували теракт

Німецькі спецслужби затримали в Кельні, що в землі Північний Рейн-Вестфалія, двох підлітків віком 15 і 16 років, які планували цього тижня здійснити теракт від імені "Ісламської держави".

Про це стало відомо Bild, повідомляє "Європейська правда".

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини отримало інформацію про одного користувача Telegram, який у відео закликав до "священної війни проти Заходу" та анонсував теракт на п’ятницю, 1 грудня.

За даними Bild, особу ісламіста швидко встановили – ним виявився 15-річний Едріс Д., підліток афганського походження з міста Буршайд. Раніше він не проходив як підозрюваний у тероризмі.

15-річний підліток, встановило слідство, також тісно спілкується з 16-річним громадянином Росії Расулом М., який живе у Віттстоку, що в землі Бранденбург.

"Відомо, що він симпатизує терористичній організації "Ісламська держава" і відомий поліції за поширення терористичної пропаганди", – пише Bild, який стверджує, що росіянин міг бути причетним до організації теракту на 1 грудня.

Ісламісти, ймовірно, хотіли здійснити теракт за допомогою саморобних запалювальних пристроїв або невеликого ваговозу. За даними Bild, теракт міг відбутись на різдвяному ярмарку або в синагозі у Кельні.

У вівторок слідчі обшукали кімнати підозрюваних у тероризмі в Північному Рейні-Вестфалії і Бранденбурзі і взяли підлітків під варту. Прокуратури Дюссельдорфа й Нойруппіна ведуть розслідування за підозрою в плануванні терористичного злочину.

Раніше Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини вказало на значне зростання рівня загрози ісламістських терактів у країні на тлі війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС на Близькому Сході.