Bild: В Кельне задержали двух несовершеннолетних, планировавших теракт

Немецкие спецслужбы задержали в Кельне, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, двух подростков в возрасте 15 и 16 лет, которые планировали на этой неделе совершить теракт от имени "Исламского государства".

Об этом стало известно Bild, сообщает "Европейская правда".

Федеральное ведомство по охране конституции Германии получило информацию об одном пользователе Telegram, который в видео призвал к "священной войне против Запада" и анонсировал теракт на пятницу, 1 декабря.

По данным Bild, личность исламиста быстро установили – им оказался 15-летний Эдрис Д., подросток афганского происхождения из города Буршайд. Ранее он не проходил как подозреваемый в терроризме.

15-летний подросток, установило следствие, также тесно общается с 16-летним гражданином России Расулом М., который живет в Виттстоке, что в земле Бранденбург.

"Известно, что он симпатизирует террористической организации "Исламское государство" и известен полиции за распространение террористической пропаганды", – пишет Bild, который утверждает, что россиянин мог быть причастен к организации теракта на 1 декабря.

Исламисты, вероятно, хотели совершить теракт с помощью самодельных зажигательных устройств или небольшого грузовика. По данным Bild, теракт мог состояться на рождественской ярмарке или в синагоге в Кельне.

Во вторник следователи обыскали комнаты подозреваемых в терроризме в Северном Рейне-Вестфалии и Бранденбурге и взяли подростков под стражу. Прокуратуры Дюссельдорфа и Нойруппина ведут расследование по подозрению в планировании террористического преступления.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии указало на значительный рост уровня угрозы исламистских терактов в стране на фоне войны между Израилем и группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке.