Германия передает 11,5 млн евро в трастовый фонд Украина-НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая принимала участие в министерской встрече Североатлантического Альянса в Брюсселе, объявила о дополнительном немецком взносе в трастовый фонд Украина-НАТО.

Ее слова цитирует немецкий МИД в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Бербок подчеркнула, что будущее Украины – в ЕС и НАТО, и отметила первую встречу Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

"Совет Украина-НАТО станет двигателем, который еще больше приблизит Украину к НАТО. Стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование вооруженных сил являются центральными в этом процессе. Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллиона евро в трастовый фонд Украина-НАТО", – добавила она.

Глава МИД Германии назвала "роковым" тот факт, что Украина сейчас исчезает из поля зрения общественности.

"Атаки со стороны России на гражданскую инфраструктуру сейчас тяжелее, чем когда-либо. Вот почему мы все должны работать, чтобы сохранить зимний защитный щит для Украины", – подчеркнула Бербок.

В 2015 году начали действовать трастовые фонды Украина-НАТО, средства из которых использовались для усиления оперативной совместимости Киева с Альянсом по разным направлениям. Эти фонды после полномасштабного вторжения предложили объединить в один.

Напомним, на заседании Совета Украина-НАТО Киев представил и согласовал с союзниками программу по выполнению требований Альянса.

Подробно о документе, который разработали в Киеве в офисе вице-премьера Стефанишиной и утвердили в Брюсселе при участии министра Кулебы, читайте в статье В НАТО без Венгрии: главное о плане реформ Украины, согласованном с Альянсом.