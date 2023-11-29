Син наближеного до Путіна олігарха виграв апеляцію проти санкцій ЄС

Син російського олігарха Дмитрія Пумпянського Алєксандр виграв апеляцію проти санкцій, запроваджених Євросоюзом через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Суд ЄС, інформує Reuters.

У рішенні йдеться про те, що Пумпянський має бути виключений з санкційного списку. Водночас суд відхилив його позов про відшкодування збитків.

Згідно з рішенням, Рада ЄС визнала, що з 9 березня 2022 року Пумпянський більше не є президентом та членом правління компанії "Сінара" та членом правління ТМК, що стало причиною внесення його до санкційного списку.

Представник суду заявив, що тепер Євросоюз має два місяці на оскарження рішення у вищій інстанції Суду ЄС.

Виробник сталевих труб ВАТ "ТМК" є постачальником російської енергетичної компанії "Газпром". Сінара – російський інвестиційний банк.

Євросоюз заявив, що обидві компанії підтримують Кремль та російські державні підприємства й отримують вигоду від цієї співпраці.

Раніше Суд ЄС відхилив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу.

Повідомляли, що співзасновник інвестиційної компанії LetterOne, російський мільярдер Герман Хан програв суд щодо оскарження запроваджених санкцій ЄС.

Перед цим ще один путінський олігарх Дмітрій Мазєпін програв у Суді ЄС справу, в якій оскаржував санкції.